Domenec Torrent sessizliğini bozdu! Galatasaray, Türk futbolu ve Dünya Kupası sözleri...

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Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in yerine göreve gelen ancak istenen sonuçları alamayıp sezon sonunda yönetim değişikliğinin ardından görevine son verilen Domenec Torrent sessizliğini bozdu.

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BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'da dönemin başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti. Elmas o dönem yaptığı açıklamada Guardiola'dan Torrent ile ilgili olumlu referans aldıklarını söylemişti.

Domenec Torrent'in Galatasaray kariyeri kısa sürdü. İspanyol teknik adam 4 aylık Galatasaray kariyerinde 20 maçta 8 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Torrent, Galatasaray'da 20 maçta 1.30 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray'daki yönetim değişikliği sonrası 21 Haziran'da Torrent ve yardımcılılarının sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

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1 KURUŞ BIRAKMADI

Haziran ayında yapılan seçimde göreve gelen Dursun Özbek yönetimi, Torrent ile sözleşme fesih görüşmelerine süratle başlamış ve İspanyol teknik adamla masaya oturmuştu. 1 yıllık sözleşmesi karşılığında 1,5 milyon euro alacağı bulunan Torrent'i peşin para vererek göndermeyi planlayan yönetim, İspanyol teknik adamın anlaşma yapmaya yanaşmaması üzerine sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Başak bir kulübe gitse dahi parasını almaya devam edecek olan Torrent henüz bir kulüp bulamadı.

AYLAR SONRA KONUŞTU

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre daha İstanbul'da kalan, Ege'de tatil yapan, Beşiktaş'ın bir maçını statta izleyen Torrent 4 ayı aşkın bu sürede sessiz kalmıştı. İspanyol çalıştırıcı sessizliğini bozdu. ve GOAL'e özel açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR ÇALIŞMAYA HAZIRIM! TEKLİFLER VAR"

"Bazı teklifler var. Kısa süre içinde yeniden göreve başlamak istiyorum. MLS olmasa bile başka ülkelerden bazı teklifler var. Şu anda yeniden çalışmak istiyorum. ABD'de olmak büyük bir zevk. Şu anda MLS'in kolay olmadığını biliyorum ve bazı hocalar görevinden ayrılsın diye burada fırsat kovalamıyorum. Bunun için burada değilim. Birkaç hafta içinde tekrar çalışmayı bekliyorum çünkü benim için çok önemli. Bir koç olarak çalışmayı ve ekibimi de seviyorum ve sanırım tekrar çalışmaya hazırız."

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"NEW YORK'TAN AYRILMAM BELKİ DE HATAYDI"

"New York'taki hayatımdan memnundum ve oradan ayrılmayı düşünmüyordum. City Group ile konuştum ve o anda farklı nedenlerle ayrılmak için doğru an olduğunu düşündük. Belki kulüp için daha iyi oldu çünkü başka bir teknik direktör aldılar ve belki de benden daha iyiydi. Bunu kabul ediyorum çünkü City Group'u seviyorum. Ayrılmaya karar verdim, belki çok mutlu olduğum için bir hataydı, ama olan bu."

"DÜNYA KUPASI'NDA ABD'YE DİKKAT EDİN"

"Genelde ayda bir Pep Guardiola ile konuştuğumda bile, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde genç oyuncular için ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum çünkü şu anda her teknik direktör durumun daha iyiye gittiğini biliyor. Meslektaşlarıma defalarca söylüyorum: Bir sonraki Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı dikkatli olun. Dikkatli olun!"

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"SEZON ORTASI GALATASARAY GİBİ BİR TAKIMI ALMAMIZ BÜYÜK BİR HATAYDI"

"Türkiye'deki sorun her hafta maçı kazanmaya odaklı yaşam tarzı. ABD ile kıyaslıyorsanız Türkiye'ye göre ABD daha iyi imkanlara sahip. Takımınızı geliştirmek için zamanınız var, net bir stil oluşturmak için zamanınız var ama Türkiye'de bu neredeyse imkansız. Sezon öncesi kamp döneminin benim için çok önemli olduğunu vurguladım. Sezon öncesi döneme ihtiyacım var... Oyuncularınızı ikna etmek istiyorsanız, bu en iyi zaman. Bu benim için önemli. Sezon ortasında Galatasaray gibi bir takımı almaya karar vermemiz bizim için büyük bir hataydı."