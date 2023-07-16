Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan Nedim Gürel oldu

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Ebe Çamlığı Er Meydanı’nda bu yıl 662.’si düzenlenen görüşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 300 sporcu katıldı. Müsabakaların finalinde Kürşat Şevki Korkmaz’a üstünlük sağlayan Nedim Gürel, başpehlivanlığı elde etti. Arif Akın ve Ali Güngör Ekin üçüncü oldular.

Baş altı kategorisinde ise Yiğit Yılmaz birinci, Tufan Güzel ikinci ve Raşit Aysel ile Erhan Yılmaz üçüncülüğü elde etti..

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kayı Boyu Alplerinin bu meydanda hazırlanıp, güreş tuttuğunu ifade ederek, "Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri en eski tarihe sahiptir. Çünkü Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş, Osmanlı Devleti’ni kuran Kayılar, yaylak olarak geldikleri şu anki bu alan olan Ebe Hatun Çamlığında güreş tutar, Alplerini yeni fetihlere hazırlar ve bu etkinliklerini şölen havasında yaparlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz” şeklide konuştu.

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Bu yıl 662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreş Ağası Ercan Tekdemir, gelecek sezon ağalığı Ceyhun Ergün’e bıraktı.

güreş müsabakalarını İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Kütahya Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, STK Temsilcileri ve vatandaşlar izledi.