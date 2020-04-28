MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDomagoj Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!
GeriFutbol Domagoj Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 20:55,Son Güncelleme:

Domagoj Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Domagoj Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'de oynayan vatandaşı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı.

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşırken ardından Real Madrid forması giyen vatandaşı Luka Modric ile girdiği diyalog dikkat çekti.

Luka Modric, Vida'ya ''Biraz gergin gözüküyorsun kardeşim, neredesin?'' diye yorum yaptı.

Vida ise Modric'e cevap olarak ''Kebap yedim. Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)'' sözlerini kullandı.

Vida'nın paylaştığı fotoğraf...

Domagoj Vida, Real Madridin yıldızı Luka Modrici Beşiktaşa çağırdı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle