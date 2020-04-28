Domagoj Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'de oynayan vatandaşı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı.
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşırken ardından Real Madrid forması giyen vatandaşı Luka Modric ile girdiği diyalog dikkat çekti.
Luka Modric, Vida'ya ''Biraz gergin gözüküyorsun kardeşim, neredesin?'' diye yorum yaptı.
Vida ise Modric'e cevap olarak ''Kebap yedim. Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)'' sözlerini kullandı.
Vida'nın paylaştığı fotoğraf...
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