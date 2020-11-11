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Domagoj Vida, Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı! Türkçe cevap...
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid forması giyen vatandaşı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı.
Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi Luka Modric ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Vida, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Modric'e 'Abiii Beşiktaş'a gel' yazdı. Modric ise Vida'ya Türkçe olarak 'Kardeşim' yazarak güldü.
Vida ve Modric arasında yaşanan bu Türkçe diyalog kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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