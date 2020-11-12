Domagoj Vida kimdir ve kaç yaşında? Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın oynadığı takımlar

Beşiktaş'ta forma giyen Hırvatistanlı futbolcu Domagoj Vida milli maçın devre arasında koronavirüs olması nedeniyle oyundan alındı. Futbol kariyeri ile dikkatleri üzerine toplayan ve Stoper mevkinde yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Jedinstvo Donji Miholjac takımının altyapı kadrosuna dahil olarak futbol kariyerine ilk adımı attı. İşte, Domagoj Vida'nın hayatıyla ilgili ayrıntılar.

DOMAGOJ VİDA KİMDİR?

29 Nisan 1989 tarihinden Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelmiştir. Stoper mevkinde oynayan futbolcu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Hırvatistan millî takımında forma giymektedir. 1996 yılında Jedinstvo Donji Miholjac takımının altyapı kadrosuna dahil olarak futbol kariyerine ilk adımı attı. 2003 ve 2006 yıllarında doğduğu şehrin takımı olan Osijek forması giydi. 2006 yılından itibaren Osijek'in A takımına dahil olan Vida, buradaki perforamsıyla diğer kulüplerin dikkatini çekti.

Vida, 29 Nisan 2010'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen sözleşme imzaladı. Leverkusen ile ağırlıkla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Bundesliga'daki ilk maçına ise 5 Mart 2011 tarihinde Leverkusen'in kendi evinde ağırladığı ve 3-0 kazandığı VfL Wolfsburg maçının 14. dakika da sakatlanan Manuel Friedrich'in yerini girerek çıktı.

Hırvat futbolcu, 14 Haziran 2011 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Dinamo Zagreb ile ilk maçına 25 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Liginde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad karşınında çıktı. Maçında 98. dakikasında bir gol attı ve böylece Dinamo Zagreb'in 3-2 kazanmasına katkı yaptı.

2 Ocak 2013 tarihinde Vida, 6 milyon euro karşılığında Ukrayna 1. ligi Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e beş yıllık sözleşme imzaladı. 14 Şubat'ta Dinamo ile ilk maçına, UEFA Avrupa Ligi oynanan ve 1-1 sona eren Bordeaux maçında çıktı. Bordeaux maçlarında FK Dinamo Kyiv teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi.

Premier Liga'daki ilk maçına 3 Mart 2013 tarihinde Kryvbas Kryvyi Rih karşı çıktı ve o karşılaşmada da teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi. 10 Mart 2017 tarihinde oynana Volyn Lutsk maçında teknik direktör Oleh Blokhin tarafından Yevhen Khacheridi yerine eski yeri olan Stoperde görev verildi ve -0 kazanılan maçta Vida olağanüstü bir performans gösterdi. İlk golünü ise 17 Mart 2013 tarihinde sezonun üçüncü maçı olan Vorskla Poltava karşılaşmasında atan Vida, maçın 1-0 bitmesiyle takımına 3 puan kazandırmış oldu.

2018'in sezon arasında Beşiktaş'a transfer olan Vida, Beşiktaş'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hırvat yıldız, pek çok dev kulübün de radarına girdi.