Domènec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray ile anılıyor

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Domènec Torrent, 14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. 59 yaşındaki teknik adam, uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü olarak görev almıştı. CF Palafrugell ile kariyerine başlayan Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında yardımcı antrenörlüğü üstlendi.

İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşadı. 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Domènec Torrent'in adı, Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray ile anılıyor.