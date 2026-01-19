Dolmabahçe'ye damga vuran pozisyon: Beşiktaş'tan penaltı beklentisi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı.

Dolmabahçe'de oynanan maçı El Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, 70. dakikada yaşanan pozisyon için yoğun penaltı itirazında bulundu.

DOLMABAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken, Orkun Kökçü'nün ceza sahasından yaptığı vuruş Youssef Bennasse tarafından çizginde çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular ve taraftarlar yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.

Teknik heyet ve oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, müsabakanın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan inceleme tavsiyesi almayınca oyun taç atışıyla başlattı.

TOURE ATTI, YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Dolmabahçe'de suskunluğu bozan isim ise El Bilal Toure oldu. Malili futbolcu, 90+5. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlıları ipten aldı.

Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin kaybetmeme serisi de devam etti.

Kartal, ligde 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

TOURE GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ

24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Malili futbolcu, daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 de asisti bulunan El Bilal Toure, Türkiye Kupası’nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.