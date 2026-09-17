Dolmabahçe'nin Kartal'ı, Marsilya'yı konuk ediyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin açılış haftasında bugün taraftarı önünde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Eleme maçlarında oynadığı 6 karşılaşmanın 5’inden galibiyet ile ayrılan siyah beyazlılar beraberlik dahi yaşamadan lig aşamasına kalırken attığı 8 gole karşılık 1 kez topu ağlarından çıkardı.

LEANDRO TROSSARD YOK

Beşiktaş'ta hafif ağrıları olan Leandro Trossard 2 günlük aranın ardından dün takımla çalışsa da bugün kadroda yer alamayacak. Teknik direktör İtaliano dün basın toplantısında Belçikalı futbolcunun tendonunda ağrısının bulunduğunu belirtirken “Umarım Amedspor maçına yetişir” dedi.

ORKUN'UN DURUMU ŞÜPHELİ

Antrenmanda ayak parmağında sorun yaşayan Orkun’un durumu ise bugün yapılacak kontrolde netlik kazanacak.

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BEŞİKTAŞ EVİNDE ÇOK GÜÇLÜ

Tüpraş Stadı’nda zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ın en önemli kozu yine taraftarı olacak.

Siyah beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig’de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı. Dolmabahçe’de yoluna kayıpsız devam eden İtaliano’nun takımı seyircisi önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole gördü.

MARSİLYA İLE EŞİTLİK VAR

Beşiktaş ile Marsilya, tarihlerinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi ile daha önce oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, Fransız takımlarıyla bugüne dek 11 kez karşılaşırken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 15 gol atan Kartal, aynı sayıda da gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun (Ndidi), Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Höjberg, Abdelli, Harit, Gomez, Paixao, Gouiri.