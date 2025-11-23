×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dolmabahçe'deki maçta martı sürprizi: Süleyman Seba'nın sözleri akıllara geldi!

Güncelleme Tarihi:

Dolmabahçedeki maçta martı sürprizi: Süleyman Sebanın sözleri akıllara geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 17:26

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - Samsunspor maçı öncesi sahaya giren bir martı, unutulmaz başkan Süleyman Seba'nın sözlerini akıllara getirdi.

Beşiktaş - Samsunspor mücadelesinin ilk anlarında sahaya giren bir martı Efsane Başkan Süleyman Seba’nın sözlerini anımsattı.

Efsane başkan, "Sizi özlediğim zaman yanınıza martı olarak geleceğim" demişti.

Süleyman Seba, tam 78 yıl önce bugün İnönü Stadı’nın açılış maçında ilk golü atan isim olmuştu...

MAÇA YOĞUN İLGİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Samsunspor müsabakasında takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nu oynanan karşılaşmada tribünleri doldurdu. Samsunspor taraftarı deplasman tribünündeki yerini aldı.

FUTBOLCULARDAN KADINA ŞİDDETE DİKKAT

Beşiktaş ve Samsunsporlu futbolcular, kadın şiddetine dikkat çekti. İki takım oyuncuları ısınmaya 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

