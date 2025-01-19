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Dolmabahçe’de Solskjaer rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig
Dolmabahçe’de Solskjaer rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Samsunspor maçını tribünden izledi. 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Norveçli çalıştırıcı, “Kendimi evimde hissediyorum. Beşiktaş büyük bir camia” dedi.

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Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki gün İstanbul’a gelen Solkjaer, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ole Gunnar Solskjaer ile 2025- 2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır” denildi.

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TARAFTAR ÇOK TUTKULU

Solskjaer, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, “Kendimi evimde hissediyorum. Benim için büyük bir meydan okuma. Beşiktaş harika geçmişi olan, büyük bir camia. Taraftar bizim için çok önemli, çok tutkulular. Norveç’te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım. Daha önce burada oynadı. Ronny Johsen de aynı şekilde. Onlar bana burada taraftardan bahsettiler. Beşiktaş’a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig

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