Dolmabahçe'de Şampiyonlar Ligi akşamı! 19:45'teki maçta Beşiktaş'ın Dortmund karşısında iddaa oranı...

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BEŞİKTAŞ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme hakkı kazanan Beşiktaş; kadrosuna birçok takviye yaptı ve Türkiye'den sonra Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyor.

Chelsea'den Michy Batshuayi, Barcelona'dan Miralem Pjanic, Schalke'den Can Bozdoğan kiralandı. Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan "bedelsiz" olarak kadroya katıldı. Ersin Destanoğlu'nun yanına Mert Günok eklendi. Sol beke Umut Meraş takviyesi yapıldı.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal'in bonservisi alındı, Valentin Rosier "bir kez daha" kiralandı. "Eski dost" Francisco Montero ile anlaşıldı, Josef de Souza'nın "ikna" katkısıyla "10 numara" pozisyonuna Alex Teixeira monte edildi.

Zorlu Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi savunmadan Domagoj Vida ve Umut Meraş, hücumdan Alex Teixeira sakat. Güven Yalçın liste dışı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan TD Sergen Yalçın; "Kaleci hariç geri kalan tüm takım yabancı oyunculardan oluşacak..." dedi. Son lig maçına kıyasla sol bekte Rıdvan Yılmaz yerine Fabrice N'Sakala, stoperde Necip Uysal yerine Franciso Montero göreceğiz.

Orta alanın üçlüsünü de "Josef, Pjanic, Atiba" oluşturacak. Gole en yakın isim şüphesiz Michy Batsuayi olacak.

DORTMUND

Geçen sezon Almanya'da kupa zaferi yaşayan ve Bundesliga'da üçüncü sırayı alan Dortmund, Lucien Favre ile başladığı sezonu Edin Terzic ile bitirmişti. 2021/22 sezonunda ise takımın başına Marco Rose getirildi.

Yaklaşık 85 milyon euro karşılığında Jadon Sancho'yu Manchester United'a yollayan alman ekibi, yerini PSV Eindhoven'dan Donyell Malen ile doldurdu. Hem de 30 milyon euroya...

Danimarkalı orta saha Thomas Delaney, Sevilla yolunu tutarken; Rose yeni düzende takımı, "Bellingham, Witsel, Dahoud" önünde Julian Brandt ile oynatıyor.

Ortadaki o üçlüye bazen Gio Reyna giriyor, forvet arkasında bazen Marco Reus oynuyor ama genel anlamda 4'lü savunma önünde 3'lü bir orta saha ve onların önünde serbest bir oyuncu tercih ediyor.

Hücum odağı elbette Erling Haaland... Norveçli "makine" 6 resmi maçta 12 gol katkısı (8 gol - 4 asist) vererek sezona başladı.

Dortmund'un deplasman kafilesinde Marcel Schmezler, Dan-Axel Zagadou, Thorgan Hazard, Emre Can, Nico Schulz ve Gio Reyna yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece 1'ini kazanabildi. (5 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 maçın sadece 1'inde gol atamadı. (14 maç - 27 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu!

%41'lik kesim siyah-beyazlı temsilcimiz karşısında Almanların siyah-sarılı temsilcisine güveniyor...

%26'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'nin antrenman performansına göz atın...