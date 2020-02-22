Dolmabahçe'de dev randevu! "Beşiktaş - Trabzonspor" maçına banko iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

Beşiktaş'ta uzun süredir sakat olan Dorukhan Toköz ile hafta arası yapılan antrenmanları soğuk algınlığı sebebiyle kaçıran Adem Ljajic forma giyemeyecek.

Ljajic'in forması Kevin-Prince Boateng'e emanet...

TD Sergen Yalçın ile pozitif bir hava yakalayan siyah beyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle tabiri caizse rüyadan uyandı. Ligin formda takımlarından Trabzonspor'u Dolmabahçe'de devirip yeniden morallenmek istiyorlar.

Trabzonspor'da ise savunmadan Hosseini sakat. Orta alandan John Obi Mikel cezalı.

Nwakaeme son çalışmalarda takımla birlikteydi ama maç kadrosuna alınmadı. Sturridge ve Ekuban, İstanbul'a götürüldü.

Sörloth müthiş formda, bordo mavililer 298 hafta sonra elde ettikleri liderliği bırakmak istemiyor. Hatta kaptan Jose Sosa; "İstanbul'a lider gidiyoruz, oradan lider döneceğiz" açıklamasında bulundu.

TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi. (7 galibiyet - 5 beraberlik)

- Trabzonspor, İstanbul'da oynanan son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik)

- Beşiktaş'ın Alman eldiveni Loris Karius, Trabzonspor'a karşı 3 lig maçına çıktı ve kalesinde 8 gol gördü. 3 maçta da ceza sahası dışından gol yedi.

- Norveçli golcü Sörloth, son 6 maçını kazanan Trabzonspor'un, bu 6 maçta attığı 19 golün 10'ununa katkı yaptı. (8 gol - 2 asist)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih karşılıklı gol!

Üyelerin yaklaşık %15'i taraf bahsinden kaçınmış ve iki takımın da gol bulmasına yönelmiş.

%14'lik kesim de "3.5 ALT" tercihini değerli bulmuş...

MİSLİ.COM YORUMCUSU BURAK SARIASLAN'IN TERCİHİ...

Uzun bir sürenin ardından ligin zirvesine yükselmeyi başaran Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Süper Lig’de bana göre en iyi kadroya sahip olmaları ve bu oyuncularının neredeyse hepsinin formunun en üst düzeyde olması, Karadeniz temsilcisinin en önemli avantajı.

Sergen Yalçın ile kabuk değiştirmek isteyen ama bu anlamda henüz yolun çok başında olan Beşiktaş ise, bu karşılaşmayı çok önemli bir fırsat ve yarıştan kopmama maçı olarak görüyor ama hazır rakipleri karşısında pek de şansları yok gibi.

Taraf bahsi oynayacaklara tavsiyem yüksek orandan "Trabzonspor galibiyeti" ama bankocular için her yol "KG VAR" tercihine çıkıyor.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...





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