Dolmabahçe'de Cenk Tosun'a büyük şok

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, eski futbolcuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi.
Tüpraş Park'taki maça yedeklerde başlayan Cenk Tosun, ısınmak için sahaya çıktığında Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Siyah beyazlı tribünler, "Pembe teskere, pembe teskere, Cenk Tosun'a pembe teskere!" şeklinde tezahürat yaptı.
33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun, toplamda 7 sezon formasını terlettiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.