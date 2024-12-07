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Dolmabahçe'de Cenk Tosun'a büyük şok

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Cenk Tosun
Dolmabahçede Cenk Tosuna büyük şok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 19:05

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, eski oyuncuları Cenk Tosun aleyhine tezahüratta bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, eski futbolcuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi.

Tüpraş Park'taki maça yedeklerde başlayan Cenk Tosun, ısınmak için sahaya çıktığında Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kaldı. 

Siyah beyazlı tribünler, "Pembe teskere, pembe teskere, Cenk Tosun'a pembe teskere!" şeklinde tezahürat yaptı.

33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun, toplamda 7 sezon formasını terlettiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

 

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Cenk Tosun

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