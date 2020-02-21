Dolmabahçe'de 130. randevu

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.



- Beşiktaş son 16 maçta 3 kez yenildi



Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



- Ligde de Beşiktaş önde



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor 105 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.



- Farklı skorlar



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



- İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise 47 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.



- İstanbul'daki lig maçları



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı.



- Trabzonspor, deplasmanda son 15 maçta 4 kez yenildi



Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

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