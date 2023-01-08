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Doğukan Sinik'in Hull City macerası kısa sürdü! Süper Lig'e dönüyor...

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#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City
Doğukan Sinikin Hull City macerası kısa sürdü Süper Lige dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 10:18

Sezon başında dört büyüklerin transfer gündemine gelen ancak tercihini Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'den yana kullanan Doğukan Sinik'in İngiltere macerası uzun sürmedi. Milli futbolcu Süper Lig'e geri dönüyor...

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Geçen sezon Antalyaspor formasıyla göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken, Süper Lig'de sezonu 3 gol, 7 asistle tamamlayan Doğukan Sinik dev takımların radarına girmişti. 4 büyüklerle de adı geçen genç oyuncu tercihini ise İngiltere'den yana kullanmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Akdeniz ekibiyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşarak 23 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

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343 dakika 1 asist

Antalyaspor'daki iyi oyunuyla A Milli Takım 'a kadar yükselen başarılı futbolcunun, Ada macerası ise pek de istediği gibi gitmedi. İngiltere futboluna ilk etapta alışamayan Doğukan bu sezon 12 maçta sadece 343 maçta süre bulabildi. Fileleri sarsamayan yetenekli futbolcu 1 asist yapmtı.

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Rosenior şans vermedi, Süper Lig'e dönüyor

Hull City'de Shota Arveladze'nin ayrılması sonrasında takımın başına gelen Liam Rosenior son iki maçta milli oyuncuyu kadroya dahi almadı. Şu anki form durumuyla Rosenior'un gelecek planları arasında yer almayan Doğukan Sinik için sezon başında olduğu gibi Galatasaray ve Trabzonspor 'un adı geçiyordu. İki ekibin de temasları olsa da genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Antalyaspor'un, 4 milyon euroya Hull City'ye gönderdiği eski futbolcusunu sezon sonuan kadar kiraladığı belirtildi.

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#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City

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