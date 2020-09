Doğukan Sinik: 'Transfer teklifleri var'

Ümit Milli Takım ile İstanbul'da kampta olan Doğukan Sinik, hem ay-yıldızlı takım hem de kendisine gelen transfer teklifleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



Milli takım ile 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra'yı 1-0 yendiklerini aktaran Doğukan, "Bizim açımızdan güzel bir maçtı. Beklediğimiz gibiydi. Tolunay hoca geldikten sonra güzel bir analiz yaptık. Yaklaşık 10 gündür kamptaydık. Böyle bitirmek bizim adımıza mutluluk verici. Maçın sonucu çok farklı da olabilirdi. En azından Andorra'nın deplasmandaki maçı kazanmasının şans olduğunu gösterdiğimiz için sevinçliyiz. Bariz bir üstünlüğümüz vardı. 4-5 farklı kazanabilirdik." diye konuştu.



Hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu belirten genç hücum oyuncusu, "Her Türk futbolcu gibi hedefim A Milli Takım forması giymek. Ancak bu sahada istenilecek bir şey. Ne kadar konuşursak konuşalım fark etmiyor. Sahada fark yaratmak lazım, bir şeyler vermek, gereğini yapmak lazım. Tabii ki A Milli Takım'ı istiyorum. İnşallah sahadaki performansımla da bunu gösterip, en kısa zamanda orada olurum." ifadelerini kullandı.



- "Hedeflerim arasında gitmek var"



Doğukan Sinik, transfer teklifleri olduğunu ancak bunun altyapısından yetiştiği Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda gerçekleşebileceğini söyledi.



Son 2 sezonda Süper Lig'de 54 maça çıkan 21 yaşındaki Doğukan, "Oynadıkça daha iyi olduğumu düşünüyorum. Antalyaspor'da Tamer hocam bana güveniyor, süre veriyor. Her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederim." şeklinde görüş belirtti.



Kırmızı-beyazlı futbolcu, adının İstanbul takımlarıyla transferde geçmesiyle ilgili, "Her futbolcunun başına gelen şeyler. Teklifler olabilir ama bu çift taraflı bir şey. Antalyaspor Kulübü Başkanımız ile iletişim halindeyiz. Sonuçta ben Antalyaspor altyapısından çıktım. Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum. Hem kulübümün menfaatleri hem de kendim için hayırlısıysa olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer teklifi aldığı takımın adını açıklamak istemeyen Doğukan Sinik, "Kulübüm için şartlar oluşursa olabilir. Kontratımın olduğu ve altyapısından yetiştiğim Antalyaspor'un menfaatlerine uyuyorsa gidebilirim. Gitmek planlarım arasında var ama iki tarafa da uyması lazım. Teklif var ama hangi kulüpten geldiğini açıklamam hoş olmaz. Ne olacağını bekleyip görelim." yorumunu yaptı.



- "Pandemi sürecini en iyi geçiren kulüp bizdik"



Doğukan, mart ayında Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini en iyi geçiren kulübün Antalyaspor olduğunu dile getirdi.



Takım olarak başkan Ali Şafak Öztürk'ün otelinde konakladıklarını vurgulayan genç hücum oyuncusu, "Pandemi sürecini en iyi geçiren kulüp bizdik. Başkanımız, sağ olsun bize otelini açtı. Antalya'nın en güzel oteli başkanımızın. Yaklaşık 2,5 ay bizi ailemizle ağırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çok zordu ama bize çok kolaylık sağladı. Antrenmanlarımızı orada yaptık. Pandemi sonrasında döndüğümüzde fazla maç kaybetmedik. Koronavirüs sürecini kulüpler arasında en iyi geçiren takım bizdik." diye konuştu.



Yeni sezonda Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olmasını değerlendiren Doğukan, "Bu sezon 40 maç yapacağız. Bunun hem avantajı hem de dezavantajı var. 40 maçta daha fazla süre alacağız, daha fazla maç oynayacağız. Kendimizi geliştirmemiz için daha çok fırsat olacak. Sıkıntısı ise lig bittikten çok kısa süre sonra hazırlıklara başladık. Devre arası da olmayacak. Sakatlık riski fazla olacak. Umarım sakatlık olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.