Doğukan Sinik Nuri Şahin'in Antalyaspor'daki başarı sırlarını açıkladı! 'Ersun Yanal'dan sonra...'

Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor’un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig’deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı. Kemerspor 2003 formasıyla sezonu toplamda 31 maçla tamamlarken 2 gollük katkı veren Sinik, sonraki sezon Antalyaspor kadrosuna dahil oldu. O tarihten sonra kırmızı beyazlı formayla inişli çıkışı performans ortaya koyan Sinik, bu sezon futbol sorumlusu Nuri Şahin’in takımın başına geçmesiyle istikrarını artırdı. Birçok takımın transfer listesine giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giydi.

’SEZONA GÜZEL BAŞLAMADIK’



Sezona puan kayıplarıyla başladıklarını söyleyen Doğukan Sinik, "Ama sonradan telafisi çok güzel, ekstra kazandığımız maçlarla, aslında bizim için sürpriz olmayan maçlarla güzel puan almaya başladık. Son 3 maçımız kaldı. Sahaya onları kazanmak için çıkacağız" dedi.



’NURİ ŞAHİN HAZIRMIŞ’



Teknik direktör Ersun Yanal ile sezona kupa finaliyle başladıklarını dile getiren Sinik, yeni sezona iyi hazırlanamadıklarına dikkat çekti. Takımın başına futbol sorumlusu Nuri Şahin’in gelmesiyle bütün oyuncuların mutlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Nuri Şahin’in gelişiyle takım olarak mutlu olduğumuzu hissettik. Oynayan oynamayan herkes çok mutlu. Bu bizim için çok büyük bir şans. Bir de zaten Nuri Şahin bu göreve gerçekten çok fazla hazırmış. Çok değer verdiğimiz bir insan, böyle olması bize çok güzel bir hava yaşattı. Hani bir ağabeyimiz, bir hocamız, çoğunun belki de bir kardeşi takımın başına geçti. Açıkçası çok güzel bir hava oldu" diye konuştu.



’MAÇ MAÇ GİDİYORUZ VE PLANIMIZ VAR’



Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in her takıma ayrı plan yaptığını, sahada bir plan çerçevesinde oynadıklarını belirten Sinik, konuşmasını şöyle sürdürdü:



En başta, her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Bunun üzerine analiz yapıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bazen rakip üzerine gidiyoruz. Neler yapabiliriz, diye bakıyoruz. Hocanın gelmesinin benim adıma çok büyük etkisi oldu. Takım adına oynadığımız oyunu, ne yaptığımızı biliyoruz. Doğukan olarak sahada ne yapmam gerektiğini her hafta biliyorum. Çünkü bana söylüyor, gösteriyor. Bu da futbola ve futbolcunun oyun sistemine olgunluk katıyor. Sahada olgun gözüküyorsunuz. Çünkü karşı takıma bir planınız var. Sen o mevkide oynayan bir oyuncu olarak ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu da zaten hocanın katkısı."

’KALAN SÜRECİ İNŞALLAH YENİLMEZ OLARAK KAPATIRIZ’



13 maçlık yenilmezlik serileri olduğunu söyleyen Sinik, Sonuna kadar götürmek istiyoruz. Şu maç bu maç diye bakmıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Rekor olarak da bakmadık. Bir anda bir baktık saha rekoru olmuş. Sosyal medyada da takip ettim, iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Hoca ne istiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar da tuttu. Çok az bir süreç kaldı. Bu süreci de inşallah yenilmez olarak kapatırız" dedi.



’O NEŞEYİ YÜZÜNDE GÖRÜYORUM’



Nuri Şahin’in adaletli olduğunu ifade eden Doğukan Sinik, Şahin’in kendisine her zaman güvendiğini dile getirdi. Sinik, Oynamayan bir oyuncu, bir takımda mutluysa eğer, o takımda bazı şeyler doğru gidiyordur. Sadece bireysel olarak düşünmüyorum ama bana gerçekten ekstra güvendi. Bana benden daha çok güvendiğini ve inandığını biliyorum. En büyük şansım bu. Önce ağabeyimdi, sonra hocam oldu ve bana hiçbir zaman güvenmeyi bırakmadı. Sonuçta herkese karşı böyle bir hoca. Adalet dengesi çok önemli bence ve bunu da çok iyi sağlıyor. Herkese aynı davranıyor. En ufak inandığı, güvendiği bir insana sadece şartlar uyarsa, forma şansı veriyor. Genç futbolcular için gerçekten büyük bir şans. Genç bir futbolcunun antrenmanda bir şey yaptığını görünce yanındakilere ’bak gördün mü, ne yaptı’ diye söylüyor. Ben Nuri Şahin’in suratında o neşeyi görüyorum. Futbolcu ekibinin yakalayabileceği şey böyle bir hoca. İnşallah uzun yıllar çalışırız" dedi.



’PERFORMANSIMI YETERLİ BULMUYORUM’



Bu sezon gösterdiği performansı yeterli bulmadığına vurgu yapan Sinik, Daha iyisini yapabilirdim. Bu sezon 9-10 maçlık oynamadığım periyot vardı. Çok az süre almış ve oynadığım süreçte de toplarım direkten dönmüştü. Çoğu maçta oyuna girmedim. Bir maç kadroya alınmadım. O süreçte birazcık daha süre alabilseydim, gol ya da asisti bir tık daha artırabilirdim. Kendi oynadığım süreci de yeterli bulmuyorum. Kalan maçlarda performansımı bir tık daha artırmam lazım" şeklinde konuştu.

