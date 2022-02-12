Doğan Alemdar'ın gurur maçı! Messi'ye karşı ilk kez... Mbappe 90+3'te golü attı ama...

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Doğan Alemdar'ın forma giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 24. haftasında deplasmanda lider Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Parc des Princes'de oynanan maçı, 90+3'te Mbappe'nin attığı golle PSG kazandı. Mbappe'nin golünde asisti Lionel Messi yaptı.

Bu sonucun ardından puanını 59 yapan PSG, farklı şekilde liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanla 5. sırada kaldı.

DOĞAN ALEMDAR KALESİNDE GÜVEN VERİYOR

Sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, son 5 maçtır takımının kalesini koruyor. Takımın 1. kalecisi Alfred Gomis'in Afrika Kupası'ndan dönmesine rağmen teknik direktör Bruno Genesio, PSG deplasmanında 19 yaşındaki Doğan'a şans verdi.

Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

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MESSI'YE KARŞI OYNAYAN İLK TÜRK KALECİ OLDU

Rennes formasıyla PSG'ye karşı kalesini koruyan Doğan Alemdar, Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye karşı forma giyen ilk Türk kaleci olarak kayıtlara geçti.

YENİ SAÇ STİLİ

Kayserispor'da ve Rennes'deki ilk döneminde uzun saçlarıyla bilinen Doğan Alemdar, PSG karşısına kısa saç stiliyle çıktı.

GOLDE TOPA DOKUNDU AMA YETERLİ OLMADI

Rennes maçı boyunca PSG'nin kaleyi tutan tek şutu 90+3'te geldi. Rennes'in gol için kalabalık şekilde hücuma çıktığı bir anda topla buluşan Messi, soldan ceza alanına yönelen Mbappe'yi gördü. Mbappe'nin sol çaprazdan şutunda savunmanıun bacaklarının arasından geçen top, Doğan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.