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GeriTenis Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de corona virüsü testi pozitif çıktı
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Tenis
AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 00:26,Son Güncelleme:

Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de corona virüsü testi pozitif çıktı

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Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de corona virüsü testi pozitif çıktı
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Teniste erkekler 1 numarası Novak Djokovic'in ardından antrenörü Goran Ivanisevic'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ivanisevic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığını öğrendim. Herhangi bir semptom göstermedim ve kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Karantinaya girdiğini belirten Hırvat antrenör, kendisi ile temas eden herkesin ekstra önlem alması gerektiğini kaydetti.

Djokovic'in düzenlediği Adria Tur'da Sırp tenisçinin yanı sıra kondisyoneri Marko Paniki ile tenisçiler Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki de koronavirüse yakalanmıştı

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