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GeriTenis Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
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Tenis
Haber Giriş: 30.10.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

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Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
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Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Viyana Açık Turnuvası'nda İtalyan Lorenzo Sonego'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki yarı finale yükselme mücadelesinde, 2007 şampiyonu Djokovic ile klasmanın 42. sırasındaki Sonego karşılaştı.

Elemeleri geçememesine rağmen 6 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ın turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya dahil olan Sonego, 6-2 ve 6-1'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 42. maçına çıkan Djokovic'e 3. yenilgisini yaşatan 25 yaşındaki sporcu, kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.

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