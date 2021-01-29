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Tenis
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Djokovic, Nadal ve Serena Williams'ın karantinaları sona erdi!

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Djokovic, Nadal ve Serena Williams'ın karantinaları sona erdi!
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi zorunlu 14 günlük karantina süresi sona eren tenisçilerin otel odalarından ayrılmasına izin verilmeye başlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralarında dünyaca ünlü Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Serena Williams'ın da yer aldığı tenisçilerin karantina süresi, bugün doldu. 31 Ocak Pazar gününe kadar yaklaşık 500 tenisçinin zorunlu karantina süresi sona erecek.

Otel odasından ayrılan tenisçilerden tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, İtalyan Jannik Sinner'le, tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Naomi Osaka ise Serena Williams'la gösteri maçı yaparak günü değerlendirdi.

Rafael Nadal ve Serena Williamstan koronavirüs kısıtlamalarına destek
Rafael Nadal ve Serena Williams'tan koronavirüs kısıtlamalarına destek!

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 8 Şubat'ta başlayacak.

 

Djokovic, Nadal ve Serena Williamsın karantinaları sona erdi

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