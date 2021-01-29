Djokovic, Nadal ve Serena Williams'ın karantinaları sona erdi!

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralarında dünyaca ünlü Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Serena Williams'ın da yer aldığı tenisçilerin karantina süresi, bugün doldu. 31 Ocak Pazar gününe kadar yaklaşık 500 tenisçinin zorunlu karantina süresi sona erecek.

Otel odasından ayrılan tenisçilerden tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, İtalyan Jannik Sinner'le, tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Naomi Osaka ise Serena Williams'la gösteri maçı yaparak günü değerlendirdi.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 8 Şubat'ta başlayacak.

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