Djokovic Karatsev Avustralya Açık Tenis Yarı Final maçı, dünya genelinde yakından takip edilecek. Djokovic ve Karatsev'in final turuna çıkabilmek için çıkacağı mücadele, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Peki, Djokovic Karatsev Avustralya Açık Tenis Yarı Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

DJOKOVİC KARATSEV AVUSTRALYA AÇIK TENİS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık Tenis Yarı Final maçı kapsamında Djokovic, Karatsev ile karşılaşacak. 18 Şubat Perşembe günü TSİ 11.30'da başlayacak mücadele, Eurosport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile geçen yılın yarı finalisti 6 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.



Çekişmeli geçen ve "tie-break"e giden ilk seti 7-6 kazanan Zverev, setlerde 1-0 öne geçti. Maçın kalanında rakibine oranla daha iyi performans gösteren Djokovic, 3 buçuk saat süren mücadelenin ardından 6-2, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale çıktı.



Yarı finalde Djokovic, turnuvanın sürpriz ismi tek erkekler 114 numarası Rus Aslan Karatsev ile karşılaşacak.