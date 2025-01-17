Djokovic, Avustralya Açık'ta 4. turda

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Tomas Machac'ı 2 saat 22 dakika süren karşılaşmada 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

İki Fransız tenisçinin karşılaşmasında Ugo Humbert (14), rakibi Arthur Fils'in (20) dördüncü sette sakatlanması sonrasında dördüncü tura yükseldi.

- Gauff, 4. turda

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff, Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li Jessica Pegula (7) ise Sırp sporcu Olga Danilovic'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

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Japon tenisçi Naomi Osaka da İsviçreli Belinda Bencic ile yaptığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvaya üçüncü turda veda etti.