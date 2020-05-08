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GeriFutbol Djibril Cisse, Ligue 1'de bedava oynamaya hazır! Hedefi 100 gol...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Djibril Cisse, Ligue 1'de bedava oynamaya hazır! Hedefi 100 gol...

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Djibril Cisse, Ligue 1'de bedava oynamaya hazır! Hedefi 100 gol...
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Fransız forvet Djibril Cisse, Fransa Birinci Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) gol sayısını 100'e çıkarmak için bir takımda para almadan oynayabileceğini söyledi.

Fransa basınına açıklamada bulunan 38 yaşındaki Cisse, forvetlerin gol sayıları konusunda hassas olduğunu belirterek "Forvetleri bilirsiniz, gol atmayı ve 25, 50, 75 gibi gol barajlarına ulaşmayı seviyoruz. Ligue 1'de 96 golde kaldığım için 100 gole ulaşmak beni cezbediyor. Kalan 4 gol, benim için tam anlamıyla takıntı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'e dönmeye hazır olduğunu kaydeden Cisse, "Para almadan oynamaya hazırım. Bir kulüp isterse 2-3 ay oynayabilirim. Bu durum kulüp için bir risk taşımıyor. Şu anda herhangi bir kulüple ciddi görüşmem olmadı ama teklif geleceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde Auxerre, Olympique Marsilya, Bastia, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Lazio gibi takımlarda forma giyen Cisse, 2015'te futbolu bırakmıştı. İsviçre ekibi Yverdon ile 2017'de futbola dönen tecrübeli forvet, geçen sezon ise İtalya'nın Vicenza takımında görev yapmıştı.

 

Djibril Cisse, Ligue 1de bedava oynamaya hazır Hedefi 100 gol...

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