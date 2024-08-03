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Diyarbekirspor’da şok istifa! Mevcut başkan Serkan Genç görevi bıraktı...

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#TFF 2. Lig#Diyarbekirspor#Serkan Genç
Diyarbekirspor’da şok istifa Mevcut başkan Serkan Genç görevi bıraktı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 10:16

Bu sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek Diyarbekirspor’da kulüp başkanı Serkan Genç, istifa ettiğini açıkladı.

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Bu seozn TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek olan Diyarbekirspor'dan şok bir istifa haberi geldi.

Mevcut başkan Serkan Genç, “Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor Kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.Yeni sezonda TFF 2’nci Lig’de yer alacak Diyarbekirspor’un Kulüp Başkanı Serkan Genç, istifa etti. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü kulüp başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktığını ifade eden Genç, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor Kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kulübümüzün bundan sonra daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etmesini temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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#TFF 2. Lig#Diyarbekirspor#Serkan Genç

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