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Diyarbakır’da Türkiye maçı öncesi İskoçlar kilt, yerli halk giydiği şalvarla bir araya geldi

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#Diyarbakır#Türkiye İskoçya#Türkiye İskoçya Milli Maç Diyarbakır
Diyarbakır’da Türkiye maçı öncesi İskoçlar kilt, yerli halk giydiği şalvarla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 14:59

Diyarbakır’a Türkiye-İskoçya arasında oynanacak milli maç için kentte gelen İskoç taraftarlar giydikleri kilt kıyafeti, yerli halkta giydiği şalvarla bir araya gelmesiyle renkli görüntüler oluştu.

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Diyarbakır, yarın akşam tarihinde ilk defa bir milli maç ev sahipliği yapacak. Türkiye-İskoçya maçı öncesi kentte gelen İskoç taraflar, tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıktı. Bölge halkı yöresel kıyafeti şalvar ile, İskoç taraflar ise giydikleri kilt kıyafetleriyle bir araya gelmeleri renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlar ve İskoç taraflar arasında meraklı gözler arasında yaşanan sıcak, samimi ilgi renkli görüntüleri oluşturdu. Vatandaşlar biri, İskoç taraftarın giydiği kıyafeti eliyle kontrol etmesi dikkat çekti. İskoç taraftarlara eşlik eden rehber Ahmet Duman, soruların çevirisini yaparak cevapları aktardı.

Diyarbakır’da Türkiye maçı öncesi İskoçlar kilt, yerli halk giydiği şalvarla bir araya geldi

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Duman, İskoç tarafların cevaplarında; “Tarihi olarak çok güzel bir yer. İnsanların çoğunun buraya gelmesi lazım. İskoçların buraya gelmesi lazım. İnsanları çok sıcak, cana yakın, misafirperver. Bunlar 500-600 kişilik taraftar grubu ve bu halleriyle dünyanın her tarafına gidiyorlar. Futbol sadece 90 dakikadır, geri kalan ise çevreyi ve insanları görmektir” dedi.

Diyarbakır’da Türkiye maçı öncesi İskoçlar kilt, yerli halk giydiği şalvarla bir araya geldi

Vatandaşlardan Özgür Kantarcı, Muş’tan gezmeye geldiklerini söyledi. Kantarcı, “Burada kalmak için aradık yer yokmuş. ‘Dediler ki, Türkiye-İskoçya maçı var.’ Özelikle bu maçın Diyarbakır’da olması çok güzel bir şey. Kılık kıyafetleri dikkatimi çekti ama bizde onlara göre ilgincizdir. Her yerin kıyafeti farklı, dışarıdan bakınca biraz ilginç gelir. Gayet güzel. Farklı kültürlerin ve milletlerin bir arada olması mükemmel bir şey” şeklinde konuştu.

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