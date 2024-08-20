Diyarbakır'da alkışlanan tablo!

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Spor sahalarında uzun süredir hüküm süren şiddet Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçında kendisini tekrar gösterirken, aynı haftada Trendyol 1. Lig’de oynanan Amedspor-İstanbulspor mücadelesinin öncesi, maç anı ve sonrasında ise tüm Türkiye’ye örnek olacak görüntüler yaşandı. Seçim öncesi “Barışı Diyarbakır’dan başlatacağız” diyerek ilk olarak Amedspor’un sezon açılış maçını izleyeceğini belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sözünü tuttu ve adeta Diyarbakır’ı salladı.

TFF Başkanı'na sıcak karşılama

Diyarbakır'da maç öncesi tarihi mekanlarını ziyaret eden TFF Başkanı’na halk yoğun ilgi gösterirken sıcak karşılama dikkat çekti. Akşam Hacıosmanoğlu onuruna Amedspor’un Taş Konak’ta verdiği yemeğe de katılım büyüktü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Amedspor Başkanı Aziz Elaldı da Hacıosmanoğlu ile aynı masayı paylaştı. Hacıosmanoğlu’nun Diyarbakır’a yönelik olumlu mesajları ve sporun barışa katkısına yaptığı vurgu da alkış aldı.

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'Her şey çok güzel olacak' mesajı

Maç günü önce 2. Lig ekibi Diyarbekirspor’u ziyaret eden ardından Amedspor’un tesislerini gezen TFF Başkanı burada yaptığı açıklamada “Buradan Türkiye’ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber maçta gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak bir atmosfer yaratırsak, bu hem Diyarbakır, hem Amed Spor, hem de diğer illerimize bu konuda örnek olur. Temennim ve beklentim de o. Güzel olacak her şey” çağrısında bulundu.

Birlikte taraftarı selamladılar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı, maçı öncesi Diyarbakır Stadı’nda birlikte tribünleri selamladı. Daha sonra maraton tribününe çıkan başkanlar, burada İstiklal Marşı’nı okuyup maçı izlemeye başladı. Başkanlar ilk yarıyı Amedspor taraftarı arasında takip ederken Hacıosmanoğlu’nun temennisi de gerçekleşti ve İstanbulspor’un 1-0 kazandığı maç tüm Türkiye’ye örnek olacak bir karşılaşma olarak hafızalara kazındı.

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Hacıosmanoğlu: Bu vatan, bu bayrak bizim, bizler de barış istiyoruz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçim sürecinde konuştuğu Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı’nın kendisine ‘Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Amedspor için çalışıyoruz’ dediğini hatırlatırken “Bu vatan, bu bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

FUTBOLUN en büyük özelliğinin geniş kitlelere hitap etmesi olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: “Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede, tarafsız olacağız. Sayın başkan gezdirdi. Altyapıya tesisler yapıyorlar. Bunları bütün ülke sathına yayacağız.

DAHA HASSAS OLMALIYIZ

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· AMEDSPOR da bu ülkenin takımı. Diyarbakır mükemmel bir şehir. Zaten eski Diyarbakır’ı konuşmaya gerek yok, medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Planlamasıyla, Türkiye’ye örnek olacak bir şehir. Çocukları bu topluma kazandırmanın en büyük aktörü spor ve bunu aktif olarak kullanacağız. Sadece Diyarbakır’da değil, bütün şehirlerimizde daha hassas olmalıyız.”