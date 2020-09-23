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Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Diyarbakır Eğil'de yeni stat için 3.5 milyon lira bütçe

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Diyarbakır Eğil'de yeni stat için 3.5 milyon lira bütçe
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yapılacak olan yeni stadyum için Gençlik ve Spor Bakanlığından 3 buçuk milyon lira bütçe verildi.

Eğil Kaymakamı İdris Aslan tarafından yer tahsisi ve bürokratik işlemler yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına girişimlerde bulunuldu. Tesislerin bütçesiyle ilgili Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 buçuk milyon lira bütçe verildi.

1. Amatör Ligde mücadele edecek olan Eğilspor ve Eğilli sporseverler tarafından sevinçle karşılanan tesis müjdesi kısa bir süre içinde ihalesi yapılarak hayata geçirilecek.

 

Diyarbakır Eğilde yeni stat için 3.5 milyon lira bütçe

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