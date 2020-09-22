Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sinan Gümüş ile entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacağız

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sinan Gümüş futbolcu olarak bugüne kadar Türk-Alman dostluğuna önemli katkı sağlamıştır. Her yönüyle gençlerimize örnek olan Sinan kardeşimizle bundan sonra da entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacağız. Hoş geldin Sinan" ifadelerini kullandı.



Sinan Gümüş ise Bakan Çavuşoğlu'na 29 numaralı "Çavuşoğlu" yazılı bir forma takdim etti.

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