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GeriFutbol Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'ı ziyaret etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'ı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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