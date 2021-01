Disguised Toast yayın hayatına ara veriyor

Ünlü yayıncı Jeremy “Disguised Toast” Wang, içerik üretimine bir süre ara vereceğini açıkladı. Facebook Gaming ve Youtube’u kapsayan bu kararın sebebi ise yayıncının babasıyla ilgilenmesi gerekmesi.

Babasıyla ilgilenmek için Kanada’ya gitmesi gerektiğini söyleyen Disguised Toast, ara vereceği haberini kısa süre önce paylaştı. Açıklaması ise şu şekilde: “Babama bakmak için Kanada’ya döneceğim için içerik üretimine bir süre ara vereceğim.”

gonna be taking a break from content creation as I return to Canada to take care of my father



will still be streaming to fulfill my contractual obligations but that’s about it



ty for understanding