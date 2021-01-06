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Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Disguised Toast yayın hayatına ara veriyor

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Disguised Toast yayın hayatına ara veriyor
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Jeremy “Disguised Toast” Wang, babasıyla ilgilenmek için yayınlara ara veriyor.

Ünlü yayıncı Jeremy “Disguised Toast” Wang, içerik üretimine bir süre ara vereceğini açıkladı. Facebook Gaming ve Youtube’u kapsayan bu kararın sebebi ise yayıncının babasıyla ilgilenmesi gerekmesi.

Babasıyla ilgilenmek için Kanada’ya gitmesi gerektiğini söyleyen Disguised Toast, ara vereceği haberini kısa süre önce paylaştı. Açıklaması ise şu şekilde: “Babama bakmak için Kanada’ya döneceğim için içerik üretimine bir süre ara vereceğim.”

Ünlü yayıncı hayranlarına ve sevenlerine destek ve anlayışı için teşekkür ederken kontratları bitene kadar yayınlarını sürdüreceğini de ekledi. Pokimane, TimTheTatman, CouRage gibi büyük isimler de Twitter üstünden Wang’a destek verdi.

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