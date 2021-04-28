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eSpor
Haber Giriş: 28.04.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Disguised Toast, Twitch’ten geçici olarak banlandı

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Disguised Toast, Twitch’ten geçici olarak banlandı

Ünlü içerik üreticisi Disguised Toast, yayın esnasında “Nefret Dolu Davranış” sergilediği gerekçesiyle Twitch’ten geçici süreyle banlandı.

Twitch’İn kullanıcıyı neden banladığı pek çok diğer kullanıcıda olduğu gibi yine kesin olarak belli değil. Ancak yayıncı bu banın kanalında bulunan eski yayın kliplerinden biri yüzünden olabileceğini düşünüyor. Söz konusu klipte oyun esnasında bir oyuncu, yayıncıya karşı sesli olarak hakaret ediyordu.

Yayıncı, takipçileriyle ban haberini Twitter üstünden paylaştı.

“Çok yayın yapmadığım için problem değil ama bu arkadaşlarımla birkaç gün yayın yapan arkadaşlarımla da oyun oynayamayacağım anlamına geliyor.”

Disguised Toast, ana olarak Facebook Gaming üzerinden yayın yaptığı için Twitch banı muhtemelen kendisi için çok büyük bir sorun değil. HearthStone yayınlarıyla yıldızı parlayan yayıncı, geçmişte Facebook Gaming ile özel bir anlaşma imzalamıştı. Toast, kendi kanalında yayın yapamadığı gibi yayın yapan başka arkadaşlarının yayınında da yer alamıyor.

Geçici banın süresi ise belli değil.

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