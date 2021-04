Disguised Toast, Twitch’ten geçici olarak banlandı

Twitch’İn kullanıcıyı neden banladığı pek çok diğer kullanıcıda olduğu gibi yine kesin olarak belli değil. Ancak yayıncı bu banın kanalında bulunan eski yayın kliplerinden biri yüzünden olabileceğini düşünüyor. Söz konusu klipte oyun esnasında bir oyuncu, yayıncıya karşı sesli olarak hakaret ediyordu.

Yayıncı, takipçileriyle ban haberini Twitter üstünden paylaştı.

Didn’t get a specific reason but if I had to guess: I was watching an old twitch clip of mine that includes a toxic player using the f slur against me.



Will try to be more careful in the future.