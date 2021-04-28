Disguised Toast, Twitch’ten geçici olarak banlandı

Twitch’İn kullanıcıyı neden banladığı pek çok diğer kullanıcıda olduğu gibi yine kesin olarak belli değil. Ancak yayıncı bu banın kanalında bulunan eski yayın kliplerinden biri yüzünden olabileceğini düşünüyor. Söz konusu klipte oyun esnasında bir oyuncu, yayıncıya karşı sesli olarak hakaret ediyordu.

Yayıncı, takipçileriyle ban haberini Twitter üstünden paylaştı.

Didn’t get a specific reason but if I had to guess: I was watching an old twitch clip of mine that includes a toxic player using the f slur against me.



Will try to be more careful in the future. — Disguised Toast (@DisguisedToast) April 25, 2021

“Çok yayın yapmadığım için problem değil ama bu arkadaşlarımla birkaç gün yayın yapan arkadaşlarımla da oyun oynayamayacağım anlamına geliyor.”

Disguised Toast, ana olarak Facebook Gaming üzerinden yayın yaptığı için Twitch banı muhtemelen kendisi için çok büyük bir sorun değil. HearthStone yayınlarıyla yıldızı parlayan yayıncı, geçmişte Facebook Gaming ile özel bir anlaşma imzalamıştı. Toast, kendi kanalında yayın yapamadığı gibi yayın yapan başka arkadaşlarının yayınında da yer alamıyor.

Geçici banın süresi ise belli değil.