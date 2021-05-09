Discord ve Sony, doğrudan yatırım yoluyla ortaklık kurdu

Oyun merkezli sohbet platformunun Microsoft ile bir partnerliğe gideceği yönündeki spekülasyonlar içeren kasırga gibi bir ayın sonunda, Discord’un farklı bir yolda olduğu anlaşılıyor. Microsoft’un Discord’u satın alacağı ile ilgili iddialar kısa bir süre önce asılsız çıkmış olsa bile Sony başta olmak üzere birçok farklı şirketle de görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Elektronik devi Sony, H Serisi finansal yardım ile Discord’da hisse satın aldı. Bu yatırım, popüler sohbet uygulamasının 2022'nin başlarında PlayStation konsollarında kullanıma sunulması açısından Sony ve Discord arasında bir ortaklığa izin verecek.

Bu haber, Jim Ryan tarafından, Sony Interactive Entertainment’in kendi blog yazısı üstünden paylaşıldı.

Ryan: “Oyuncular tarafından popüler hale getirilen ve dünya genelinde her ay 140 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan iletişim hizmeti Discord ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ekiplerimiz, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize katmak için şimdiden sıkı bir şekilde çalışmaya başladı. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsol ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken daha kolay takılmasına, eğlenmesine ve daha kolay iletişim kurmasına olanak sağlamaktır.” dedi.

PlayStation ve Discord ikilisi çok uyumlu gözüküyor. Fakat entegrasyonun nasıl olduğunu zamanla geliştikçe görmemiz gerekecek. Discord kısa bir sürede oyun odaklı sohbet için en popüler uygulamalardan birisi haline geldi fakat yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Sony ile yapılan bu ortaklık odağı muhtemelen oyun üstünde tutacaktır. Sony ile yapılan anlaşmada Discord’un ne kadar kazandığı bilinmiyor, ancak Microsoft ile olan görüşmede Milyar Dolarlar söz konusu iken anlaşmaya varılamadığı biliniyor.