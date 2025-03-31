Dirk Kuyt'ın takımı küme düştü!

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Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'nin yanı sıra Liverpool ve Feyenoord'da da forma giyen Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük kariyeri umduğu gibi gitmiyor.

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Kuyt'ın öğrencileri, Belçika Jupiler Pro Lig'de normal sezonu 18 puanla 16. ve sonuncu olarak tamamladı.

Son 4 sıradaki takımın mücadele ettiği Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 yenilen Beerschot, Kortrijk - Cercle Brugge maçının da 2-2 berabere sonuçlanmasıyla küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek olan Beerschot'ta, teknik direktör Kuyt'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Belçika basınından Voetbal 24'ün haberinde, Kuyt'ın maaşının 2. Lig takımının bütçesiyle pek uyuşmasa da Hollandalı çalıştırıcının görevde kalıp kalmayacağının henüz kesin olmadığı kaydedildi.