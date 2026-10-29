Dirk Kuyt’ın menajerinden açıklama: 'Sezon sonuna kadar kalabilir!'

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verilmişti. Kulüp yaptığı açıklamada yeni teknik direktör belirlenene kadar teknik sorumlu olarak Dirk Kuyt'ın görevlendirildiğini açıklamıştı.

Hollanda basınından AD'ye konuşan Rob Jansen, Kuyt'ın en az üç maç Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacağını söyledi.

Kulübün önceliğinin yeni bir teknik direktör göreve getirmek olduğunu belirten Jansen, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması halinde sezon sonuna kadar görevini sürdürebileceğini ifade etti.

"ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ BU 3 MAÇ"

"Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az 3 maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni bir teknik direktör göreve getirmek. Ancak Dirk Kuyt bu 3 maçta başarılı olursa sezon sonuna kadar takımın başında kalabilir. Şu an önceliğimiz bu 3 maç. Sonrasında durumu yeniden değerlendireceğiz."

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DİRK KUYT'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Kuyt futbolu bıraktıktan sonra altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Ardından Feyenoord'un 19 yaşaltı takımının başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Kuyt, ilk A takım teknik direktörlük deneyimini ise Hollanda 2. Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'la yaşadı ama kısa sürdü. Sezon başında başladığı görevinden alınan olumsuz sonuçlar sonrası ayrılmak zorunda kaldı.

Aralık 2023'te göreve geldiği Belçika ekibinde kariyerinin ilk büyük teknik adamlık başarısını yakaladı. Beerschot'u 2023-24 sezonunda Belçika 2. Ligi şampiyonu yapıp A lige taşıdı. 2025 yazında takımdan ayrıldı.

Son olarak Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Dordrecht'e gelen Dirk Kuyt, Temmuz 2026'da Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geldi.