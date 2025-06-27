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Dirk Kuyt yeni takımına resmi imzayı attı!

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#Kuyt#Hollanda#Dordrecht
Dirk Kuyt yeni takımına resmi imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 21:13

Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht, teknik direktörlük görevine Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.

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Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht, teknik direktörlük görevine Dirk Kuyt'ı getirdi.

Dirk Kuyt, daha önce ADO Den Haag ve Beerschot takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

İmza töreninde konuşan Kuyt, "FC Dordrecht'te yeni bir maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum. Son yıllarda FC Dordrecht'in istikrarlı bir kulüp haline geldiğini gördüm. Hem iyi ve ofansif futbol oynayan hem de birçok genç yeteneği geliştiren bir takım. En kısa sürede çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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#Kuyt#Hollanda#Dordrecht

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