Dirk Kuyt yeni takımına resmi imzayı attı!

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Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht, teknik direktörlük görevine Dirk Kuyt'ı getirdi.

Dirk Kuyt, daha önce ADO Den Haag ve Beerschot takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

İmza töreninde konuşan Kuyt, "FC Dordrecht'te yeni bir maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum. Son yıllarda FC Dordrecht'in istikrarlı bir kulüp haline geldiğini gördüm. Hem iyi ve ofansif futbol oynayan hem de birçok genç yeteneği geliştiren bir takım. En kısa sürede çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.