Dirk Kuyt: 'Özür diliyoruz, elimizden geleni yaptık'

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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Dirk Kuyt'ın sözleri;

Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık.

ŞANS DA GEREKİYOR

İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk. Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık.

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MOMENTUM BİZE DÖNMÜŞTÜ

İkinci yarıda Semedo sarı kartlı olduğu için çıkardık. 83'ü beklemeden değişiklik yapmak istiyordum ama oyunun belli bölümünde akış, momentum bize dönmüştü. Pozisyonlarımız vardı. Bu anlamda momentum bizdeydi ve beklemek istedim. Golü yediğimiz anda 2 değişiklik yapacaktım ama ardından gol geldi.