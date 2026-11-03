Dirk Kuyt: 'Liverpool maçı için çok iyi bir planımız var, bu plana inanmalıyız'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt ve takımın tecrübeli isimlerinden Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın akşam Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL HARİKA BİR TAKIM AMA FENERBAHÇE DE ÖYLE"

Kuyt'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınız zaman çok etkileyici takımlarla oynayacağınızı biliyorsunuz. Kuralar çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Benim için yarın çok önemli olacak. Ama şu anda önemli olan ben değilim, Fenerbahçe. İyi bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Çok iyi futbolcularımız var. Bunu gösterebilmemiz gerekiyor. Tutku ve cesaretle iyi bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarlar da gelecek ve taraftarların ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz."

Haberin Devamı

"LIVERPOOL İÇİN ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR"

"Liverpool maçı Fenerbahçe için, benim için, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var, bu plana inanmalıyız. Bunu tutku ve enerjiyle ortaya koyabilirsek... Fenerbahçe taraftarlarının da Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır."

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA OLMAK ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

"Benim için takımın başında olmak çok özel bir duygu. Başkan burada olma şansı verdi bana, müteşekkirim. İkinci noktada ise kulüp aslında geçen maç ve bu maç için başa geçmemi istedi. Ben de bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın bizim için başarılı bir akşam olacak. Üçüncü noktada ise çok büyük bir güvenim var başkanımıza. Alacağı karar ne olacaksa kulüp için iyi olacaktır. Bu tür konuşmalara girmiyorum. Şu anda en önemli şeye odaklanmak istiyorum, yarınki maça odaklanmak istiyorum. Fenerbahçe olarak kolay bir durumda değiliz ama kendimizi gösterme fırsatı bizim için."