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Dirk Kuyt imza için İstanbul'a geldi!

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#İsmail Kartal
Dirk Kuyt imza için İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü, eski kulübü Dordrecht'e veda etti.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın ekibinde 1. yardımcı antrenör olacak Dirk Kuyt teknik direktörlüğünü yaptığı Dordrecht’e veda etti ve İstanbul’a geldi.

Dün ilk olarak Hollanda 2. liginde mücadele eden Dordrecht’te futbolcularla ve çalışanlarla vedalaşan 45 yaşındaki çalıştırıcı akşam saatlerinde ise İstanbul’a geldi.

Havalimanında sarı lacivertli yöneticiler tarafından karşılanan Kuyrt “Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

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ESPN’de yer alan haberde ise Fenerbahçe’nin, Kuyt’un ayrılık haberini şaşkınlıkla karşıladığı öne sürülen Dordrecht kulübüne tazminat ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#İsmail Kartal

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