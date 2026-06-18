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Dirk Kuyt için Fenerbahçe'den tazminat talep ettiler!

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#FC Dordrecht
Dirk Kuyt için Fenerbahçeden tazminat talep ettiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 16:43

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı açıklanan FC Dordrecht teknik direktörü Dirk Kuyt için Hollanda ekibi tazminat talep etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada, "Teknik ekibimizin içinde yer alması yönünde prensip anlaşmasına varılan Sayın Dirk Kuyt ise; futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenmiş, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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DORDRECHT TAZMİNAT İSTİYOR

Kuyt'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Hollanda 2. Ligi ekiplerinden FC Dordrecht, yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulüpten tazminat talep etti.

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Voetbal International'ın haberine göre; FC Dordrecht, kısa süre önce sözleşmesi 2028 sezon sonuna dek uzatılan Dirk Kuyt'ın önderliğinde Cuma günü yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlıyordu. Ancak Kuyt, kulüp yönetimine Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek ayrılık talebini iletti.

Dordrecht'in transferi kolaylaştırmaya istekli olduğu ancak bunun için Fenerbahçe'nin cömert bir tazminat yatırması gerektiği belirtildi.

Dirk Kuyt için Fenerbahçeden tazminat talep ettiler

SJOERD ARS: "FENERBAHÇE'NİN BİZE CÖMERT BİR TAZMİNAT ÖDEMESİ GEREK!"

Dordrecht yöneticisi Sjoerd Ars konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dirk'in yarın takımın başında olma ihtimali az. Hareketlilik var ancak Fenerbahçe'den henüz resmi bir teklif yok. İşaretler bir süredir belirgindi, o yüzden yaşananlara şaşırmadık. Dirk bizden kibarca müzakereye izin verilmesini istedi. Hem Dordrecht hem de Dirk için uygun bir teklif olursa, 'besin zincirindeki yerimizi' biliyoruz. Ancak bu transferin gerçekleşmesi karşılığında bize cömert bir tazminat ödenmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt için Fenerbahçeden tazminat talep ettiler

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GEÇTİĞİMİZ SEZON TAKIMI 10. YAPTI

Teknik direktörlük kariyerine Feyenoord 19 yaş altı takımını çalıştırarak başlayan Kuyt, sonrasında sırasıyla ADO Den Haag, Beerschot VA ve son olarak FC Dordrecht'i yönetti.

FC Dordrecht, Dirk Kuyt yönetiminde geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi'ni (Keuken Kampioen Divisie) 47 puanla 10. sırada tamamlamıştı.

Dirk Kuyt için Fenerbahçeden tazminat talep ettiler

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#FC Dordrecht

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