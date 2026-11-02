Dirk Kuyt, Hollanda basınında: 'İlk maçı acı vericiydi!'

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Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe’ye yenilmesi Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

Ülke medyası, Kuyt’ın ilk maçında yaşadığı hayal kırıklığına odaklanırken şu yorumlar yapıldı.

· Voetbal Primeur: “Kuyt, Fenerbahçe’de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi.

· Sport Nieuws: “Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı.”

iŞ 2 DAKiKADA TERSE DÖNDÜ

· Voetbalzone: “Kuyt, Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı.’

· De Telegraaf: “Kuyt takımı iyileştiremedi. F.Bahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu.”

· De Gelderlander: “Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü.”

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· NU: “Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi.”