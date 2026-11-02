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Dirk Kuyt, Hollanda basınında: 'İlk maçı acı vericiydi!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Hollanda
Dirk Kuyt, Hollanda basınında: İlk maçı acı vericiydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisi Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

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Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe’ye yenilmesi Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

Ülke medyası, Kuyt’ın ilk maçında yaşadığı hayal kırıklığına odaklanırken şu yorumlar yapıldı.

Gözden KaçmasınEmre Belözoğlundan Fenerbahçe teknik direktörlüğü açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe teknik direktörlüğü açıklaması!Haberi görüntüle

· Voetbal Primeur: “Kuyt, Fenerbahçe’de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi.

· Sport Nieuws:Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı.”

iŞ 2 DAKiKADA TERSE DÖNDÜ

· Voetbalzone: “Kuyt, Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı.’

· De Telegraaf: “Kuyt takımı iyileştiremedi. F.Bahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu.”

· De Gelderlander: “Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü.”

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· NU: “Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi.”

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Hollanda

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