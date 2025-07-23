Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye şans tanımadı: 'Feyenoord turu geçer!'

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşmesini Hollanda basınından Rijnmond'a değerlendirdi.

Kuyt, iki eski takımının karşı karşıya geleceği eşleşmede Feyenoord'un turu geçeceğine inandığını söyledi.

"FEYENOORD TURU GEÇER"

Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Kuyt, Feyenoord'un zor bir kura çektiğini belirterek, "İstanbul'un büyük takımları halkın gerçekten sahiplendiği kulüpler ve fark yaratan taraftarları var. Daha kolay bir kurayla sezona başlamak daha iyi olurdu ama daha ilk turdan iki zorlu takım karşı karşıya gelecek. Yine de Feyenoord evinde inanılmaz derecede güçlü, Hollanda'da kazanır. İstanbul'daki maçta da beraberliği korurlar. Feyenoord, Fenerbahçe'yi eler." ifadelerini kullandı.

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"O ZAMANDAN BERİ ŞAMPİYON OLAMADILAR"

Fenerbahçe'de oynadığı dönem için konuşan Kuyt, "Kulüp yıllardır şampiyonluğu arzuluyordu ve biz bu hayali gerçekleştirmeyi başardık. Muhteşem bir andı. İstanbul'a her gittiğimde insanlar hala bundan bahsediyor çünkü o zamandan beri lig şampiyonluğu kazanamadılar. Galatasaray'ı yendiğimizde binlerce insan sokaklara dökülüyordu ve arabaların kornaları susmuyordu. Fenerbahçe taraftarının bu tutkusu bu açıdan Feyenoord'unkiyle kıyaslanabilir." dedi.

"DE KUIP'İN ZEMİNİ TİTREDİ"

Sık sık Feyenoord'un stadı De Kuip'te maç izlediğini söyleyen Kuyt, "Robin van Persie teknik direktör olarak iyi bir başlangıç yaptı, umarım bunu sürdürebilir. Fenerbahçe maçında da taraftarlar sonuna kadar arkasında olacak. Bu da fark yaratacaktır. Feyenoord ile 2017'de kazandığım şampiyonluğu asla unutamam. Heracles'e karşı golü attığımda De Kuip'in zemininin titrediğini hissetmiştim. Bu çok nadiren yaşanabilecek bir şey. O yüzden şampiyonluk gününü asla unutamayacağım." şeklinde konuştu.

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FENERBAHÇE VE FEYENOORD PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezonda 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol - 28 asist üretmişti. Kuyt, alt yapısından yetiştiği Feyenoord'da ise 196 maçta 119 gol - 57 asistlik performans sergilemişti. Hollandalı efsane futbolcu Fenerbahçe ve Feyenoord'da oynadığı dönemlerde birer lig şampiyonluğu kazanmıştı.

2018 yazında futbolu bırakan ve teknik direktörlük macerasına başlayan Kuyt; ADO Den Haag ve Beerschot tecrübelerinin ardından kısa bir süre önce Hollanda 2. Ligi ekiplerinden FC Dordrecht'in başına geçti.