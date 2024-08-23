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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'den Omar Fayed'i transfer ediyor!

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#Transfer#Fenerbahçe#Omar Fayed
Dirk Kuyt, Fenerbahçeden Omar Fayedi transfer ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 23:25

Fenerbahçe'nin Mısırlı genç stoperi Omar Fayed'e Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Belçika ekibi Beerschot talip oldu. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin geçen yaz kadrosuna kattığı genç stoper Omar Fayed, Sarı-lacivertli eski futbolcu Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'a transfer oluyor.

TRT Spor'un haberine göre 21 yaşındaki Mısırlı stoper, kiralık olarak Belçika Pro Lig ekibinde sezonu geçirecek. Kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı, oyuncunun da çalışma vizesi için başvuru yaptığı belirtildi.

Geçen sezonu Novi Pazar'da kiralık geçiren Fayed, 14 maçta süre aldı. Fayed, Paris 2024'te Mısır Olimpik Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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Dirk Kuyt, Fenerbahçeden Omar Fayedi transfer ediyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Omar Fayed

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