Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de devam edecek mi? Liverpool zaferi sonrasında canlı yayında açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilere Devler Ligi'ndeki ilk galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Liverpool'un gollerini ise 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak attı.

"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY İNANCI VE TUTKUYU GERİ GETİRMEKTİ"

Karşılaşmanın ardından tarihi zaferi "Mucize" olarak değerlendiren Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim.

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Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti."

"OYUNCULARIMA 'MUCİZE YARATALIM' DEDİM, BAŞARDIK!"

"Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma 'kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım' dedim. Başardık. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. 'Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun' dedim. Bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık."

"EMRE BELÖZOĞLU'NA BOŞ ŞANS DİLİYORUM"

"Emre Belözoğlu'na bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum."

GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Hollandalı teknik adam, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin ne olacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Emre ile uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz.

Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun."