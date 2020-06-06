Dirk Kuyt eşinden boşandı!
Hollanda futbolunun önemli isimlerinden ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt sürpriz bir kararla 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı.
Dirk Kuyt'tan sürpriz karar. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı.
Gertrude'den 4 çocuğu bulunan Kuyt'ın bu kararı Hollanda'da sürpriz olarak karşılandı.
2016-2017 sezonunda futbolu Feyenord'da bırakan Kuyt aynı takımda bu sezon U19 takımını çalıştırıyordu. Fenerbahçe'de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)
Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle