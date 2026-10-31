Dirk Kuyt açıkladı: Mason Greenwood neden kadroda yok?

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi sahasında konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesi Mason Greenwood gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşma kadrosunda İngiliz futbolcunun yer almadığı görüldü.

GREENWOOD NEDEN KADRODA YOK?

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un grip olduğunu açıkladı.

Hollandalı teknik adam, yıldız futbolcunun Liverpool maçına yetişmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak." dedi.