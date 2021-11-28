Dipteyim, sondayım, depresyondayım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’ #Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Dipteyim, sondayım, depresyondayım

#Beşiktaş#Giresunspor#Sergen Yalçın
Dipteyim, sondayım, depresyondayım

Diabate’nin golü ve Necip’in kırmızı kartından sonra Beşiktaş panik yaptı ve...

Haberin Devamı

Dakikalar 55’i gösterirken Beşiktaş’ın bu maça dair kalan umutları Mert Günok’un ‘Kariusvari’ hatasıyla suya düşüyor; Perez’in savunmadan rakip alana doğru gönderdiği uzun top Balde’nin ayağından, Senegalli oyuncunun bu sezon ilk golü olarak ağlarla buluşuyordu.

Geçen 13 haftayı 13 puanla tamamlayan Hakan Keleş’in takımının gol pozisyonuna girmekte değil, o pozisyonları gole çevirmekte zorlandığını, devre arasında bir forvet alarak bu sorunlarını giderme niyetinde olduğunu biliyorduk da kağıt üzerinde bu maç Giresun’un değil, Beşiktaş’ın krizden çıkma maçı olacaktı.

HESAPLAR TUTMADI

Ligde son 5 haftada 4 mağlubiyet alan ve bu seri yenilgilere Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları da ekleyince iyice depresyon moduna geçen siyah beyazlılar için kendi evlerinde iddiasız rakiplerine karşı oynayacakları bu maç, çıkış yolundaki ilk maç olacaktı. Alınacak 3 puana sonraki iki haftada Kasımpaşa ve Kayseri galibiyetlerinin ekleneceği ve Fenerbahçe maçına üç galibiyet ve 9 puanlık bir özgüvenle çıkılacağı planlanıyordu. Evdeki hesap çarşıya kesinlikle uymadı. Çarşı da ikinci yarının büyük kısmında rakip takımı alkışlarken Beşiktaş formalı hemen herkesi ıslıklarla protesto etti.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçın açıklamasıBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!Haberi görüntüle

ÇORAP SÖKÜĞÜ GiBi...

Haberin Devamı

Öyle bir maç ki bu, Beşiktaş’ın aslında maça istekli başladığını, ilk gol öncesinde ve sonrasında kaçırdığı pozisyonları anlatmaya hiç gerek yok. Diabete’nin gole çevirdiği penaltı sonrası her şey bir çorap söküğü gibi ilerledi. Maç gerildi, Beşiktaş panik yaptı, 39. dakikada Necip’in gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kalınca ne devre arası ne de oyuncu değişiklikleri Sergen Yalçın’ın takımı toparlamasına yetmedi. İkinci golden sonra kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Dakika 64’te fark üçe çıktı. Bundan önceki 6 deplasmanda 3 gol atabilen Giresun, dakika 90’da Mert’in çime takılıp düşmesiyle gelen gol sonrası tek maçta daha fazla gole kavuşmuş ve Beşiktaş’ı dipsiz bir kuyuya yuvarlamış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Giresunspor#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising