Dipteyim, sondayım, depresyondayım

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Dakikalar 55’i gösterirken Beşiktaş’ın bu maça dair kalan umutları Mert Günok’un ‘Kariusvari’ hatasıyla suya düşüyor; Perez’in savunmadan rakip alana doğru gönderdiği uzun top Balde’nin ayağından, Senegalli oyuncunun bu sezon ilk golü olarak ağlarla buluşuyordu.

Geçen 13 haftayı 13 puanla tamamlayan Hakan Keleş’in takımının gol pozisyonuna girmekte değil, o pozisyonları gole çevirmekte zorlandığını, devre arasında bir forvet alarak bu sorunlarını giderme niyetinde olduğunu biliyorduk da kağıt üzerinde bu maç Giresun’un değil, Beşiktaş’ın krizden çıkma maçı olacaktı.

HESAPLAR TUTMADI

Ligde son 5 haftada 4 mağlubiyet alan ve bu seri yenilgilere Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları da ekleyince iyice depresyon moduna geçen siyah beyazlılar için kendi evlerinde iddiasız rakiplerine karşı oynayacakları bu maç, çıkış yolundaki ilk maç olacaktı. Alınacak 3 puana sonraki iki haftada Kasımpaşa ve Kayseri galibiyetlerinin ekleneceği ve Fenerbahçe maçına üç galibiyet ve 9 puanlık bir özgüvenle çıkılacağı planlanıyordu. Evdeki hesap çarşıya kesinlikle uymadı. Çarşı da ikinci yarının büyük kısmında rakip takımı alkışlarken Beşiktaş formalı hemen herkesi ıslıklarla protesto etti.

ÇORAP SÖKÜĞÜ GiBi...

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Öyle bir maç ki bu, Beşiktaş’ın aslında maça istekli başladığını, ilk gol öncesinde ve sonrasında kaçırdığı pozisyonları anlatmaya hiç gerek yok. Diabete’nin gole çevirdiği penaltı sonrası her şey bir çorap söküğü gibi ilerledi. Maç gerildi, Beşiktaş panik yaptı, 39. dakikada Necip’in gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kalınca ne devre arası ne de oyuncu değişiklikleri Sergen Yalçın’ın takımı toparlamasına yetmedi. İkinci golden sonra kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Dakika 64’te fark üçe çıktı. Bundan önceki 6 deplasmanda 3 gol atabilen Giresun, dakika 90’da Mert’in çime takılıp düşmesiyle gelen gol sonrası tek maçta daha fazla gole kavuşmuş ve Beşiktaş’ı dipsiz bir kuyuya yuvarlamış oldu.