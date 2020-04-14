Dinu Graur: "Engin Fırat, Türkiye’den bir Jurgen Klopp gibi"

Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu'da top koşturan ve aynı zamanda da Moldova A Milli Takım futbolcusu olan Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi" ifadelerini kullandı.



"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm"

Korona virüs nedeniyle kulübün verdiği bireysel çalışma programını uyguladığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, mart ayında oynanması planlanan Andorra ve Rusya hazırlık maçlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra'ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım."





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