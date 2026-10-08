Dinos Mitoglou'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Bunu unutamayız!'

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Panathinaikos EuroLeague'in 4. hafta maçında bu akşam Fenerbahçe Tarfin'i konuk edecek.

Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Dinos Mitoglou, karşılaşma öncesi açıklamaları şu şekilde oldu:

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Hazırlıklarımızı yaptık, videoyu izledik ve hem savunmada hem de hücumda yapmamız gereken her şeyi çalıştık. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum çünkü Fenerbahçe genel olarak çok kaliteli bir takım ve kadrosu da çok geniş. Ama biz de aynı durumdayız. Bazı oyuncularımızın takıma geri dönmesinden dolayı çok mutluyuz ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

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"BUNU UNUTAMAYIZ"

Geçen sezonki maç ve Wade Baldwin'in attığı galibiyet basketi hakkında:

Jerian Grant ile konuşuyorduk ve geçen yıl ne olduğunu konuştuk. Elbette bunu unutamayız, bu maçta oynamak hiç de kolay değil. Özellikle eski oyuncularımızın aklının bir köşesinde bu var. Ama geçmişte kalmanın kesinlikle iyi olmadığını düşünüyorum. Geçen sezondan tamamen farklı bir takım, ancak aynı kimliğe sahipler ve çok sert oynuyorlar. Bu yüzden çok zor bir maça hazır olmamız gerekiyor."





"HEPİMİZ YENİ SİSTEME UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Obradovic ile çalışması hakkında:

Öncelikle, ona sorular sorabilmem ve her zaman yanımda olup beni düzeltmesi beni çok mutlu ediyor. İhtiyacım olan her konuda her zaman yanımda. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda ve onun da sizi düzeltmek istediği bir durumda, her zaman orada. Size söyleyeceği her şey, ister son günle ister konsantrasyonunuzla ilgili olsun, onun istediği basketbol ve zihniyet doğrultusunda. Bu yüzden çok mutluyum. Hepimiz yeni sisteme uyum sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum ama hâlâ gelişebileceğimiz çok nokta var."

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"ÇOK YÜKSEK ENERJİYLE OYNAYAN BİR TAKIM"

Maçın taktiksel açıdan kilit noktaları hakkında:

"Genel olarak çok yüksek enerjiyle oynayan bir takım. Faul sınırında oynamasalar da hazırlıklı olmalıyız çünkü fiziksel olarak güçlü oyuncuları da var. Ribaundlarda çok güçlü oynamalı, onların enerjisine hem savunmada hem de hücumda karşılık vermeliyiz. Biz de temaslı ve onların oynadığı şekilde oynamalıyız çünkü biraz bile gevşerseniz bunu kesinlikle değerlendirebilirler. Bunlar maçın kilit noktaları olacak."

"OAKA KESİNLİKLE YENİLMEZ BİR YER"

OAKA'daki taraftar desteği hakkında:

"Bunu birçok kez söyledim; OAKA dolu olduğunda ve taraftarlarımız yanımızda olduğunda kaybedemeyiz. OAKA kesinlikle yenilmez bir yer, adeta geçilmez bir kale olabilir. Bu yüzden bir maç daha taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve bir kez daha onların önünde oynayacağım için çok mutlu olacağım..."