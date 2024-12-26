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Dino Toppmöller: Beşiktaş bizi değiştirdi

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#Beşiktaş#Dino Toppmöller#Eintracht Frankfurt
Dino Toppmöller: Beşiktaş bizi değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 02:42

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller 3-1 kazandıkları maçın önemini anlattı. Alman teknik adam “İstanbul’un cehenneminde kazanmak oyuncuların zihninde tüm çabalarının ve gayretlerinin karşılığını alacaklarına dair bir farkındalık yarattı” ifadesini kullandı. 

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Bundesliga’da 4. sırada bulunan Eintracht Frankfurt’un teknik direktörü Dino Toppmöller bu sezon en kritik maçlarının Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 3-1 yendikleri karşılaşma olduğunu söyledi. Toppmöller, 11Freunde’ye verdiği röportajda “Beşiktaş galibiyeti, üç puandan çok daha değerliydi” derken sözlerini şöyle sürdürdü. · “BİR sezon boyunca her zaman şüphelerin ortaya çıktığı ya da inancın güçlendiği anlar vardır; İstanbul’un cehenneminde kazanmak oyuncuların zihninde tüm çabalarının ve gayretlerinin karşılığını alacaklarına dair bir farkındalık yarattı.” 44 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’tan sadece 70 saat sonra çıktıkları B.Münih ile 3-3 berabere kaldıklarını hatırlatırken “Ekim ayı sonunda Gladbach’ı kupa maçında 3-1 mağlup ettik. Tüm bunlar bize neler yapabileceğimizi gösterdi” diye konuştu.

 

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#Beşiktaş#Dino Toppmöller#Eintracht Frankfurt

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